Анте Ребич перешел из «Милана» в «Бешикташ»

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» на сайте объявил о переходе полузащитника «Милана» Анте Ребича.

Контракт 29 летнего хорвата с новой командой рассчитан на два сезона. Заработная плата Ребича составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Ребич выступал за итальянский клуб с 2019 года. Всего за «россонери» он провел 123 матча, забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Ранее хавбек защищал цветы «Фиорентины», «Вероны», франкфуртского «Айнтрахта» и немецкого «Лейпцига».