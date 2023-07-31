Садио Мане подтвердил, что покинет «Баварию»

— Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я хотел бы другого финала. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Хотел доказать это всем. Тем не менее, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего, — приводит слова Мане журналист Sky Флориан Плеттенберг.