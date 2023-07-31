Садио Мане подтвердил, что покинет «Баварию»
Нападающий «Баварии» Садио Мане подтвердил, что покинет немецкий футбольный клуб.
Ранее появилась информация, что сенегалец продолжит карьеру в саудовском «Аль Насре». По данным СМИ, с 31 летним форвардом будет заключен контракт до 2027 года, футболист будет зарабатывать 40 миллионов евро в год по контракту.
— Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я хотел бы другого финала. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Хотел доказать это всем. Тем не менее, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего, — приводит слова Мане журналист Sky Флориан Плеттенберг.
В прошлом сезоне Мане провел за «Баварию» 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.