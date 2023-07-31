Губерниев заявил, что России нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил надежду, что «Спартак» сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в текущем сезоне чемпионата России, отметив, что стране нужен сильный московский клуб.
«Спартак» в понедельник обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 в домашнем матче МИР РПЛ.
— Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак Калининград». Надеюсь, что «красно белые» продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата. Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
«Спартак» в первых двух турах нового сезона РПЛ набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице.