Дани Алвесу грозит до 10 лет лишения свободы по делу о насилии
Суд Барселоны предъявил обвинение в сексуальном насилии бразильскому спортсмену Дани Алвесу, который является самым титулованным футболистом в мире. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что расследование в отношении Алвеса было окончено – согласно мнению следствия, спортсмен действительно мог изнасиловать девушку. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Помимо этого, если Алвеса признают виновным, ему придётся заплатить 150 тысяч евро пострадавшей.
Напомним, что Алвеса арестовали 20 января. Согласно показаниям девушки, 30 декабря 2022 года футболист избил её в туалете одного из ночных клубов Барселоны, после чего изнасиловал. Сам Алвес признал, что вступал в половую связь с этой девушкой, но уверяет, что она произошла по обоюдному согласию.