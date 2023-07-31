Дани Алвесу грозит до 10 лет лишения свободы

Суд Барселоны предъявил обвинение в сексуальном насилии бразильскому спортсмену Дани Алвесу, который является самым титулованным футболистом в мире. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что расследование в отношении Алвеса было окончено – согласно мнению следствия, спортсмен действительно мог изнасиловать девушку. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Помимо этого, если Алвеса признают виновным, ему придётся заплатить 150 тысяч евро пострадавшей.