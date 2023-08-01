Тренер «Спартака» ужаснулся календарю РПЛ

«Такой календарь — это невозможно. У нас матчи 5, 8 и 11 августа. Два матча из них мы сыграем на выезде. Когда нам проводить тренировки, если мы все время в дороге? Это невозможно.



Как такое возможно, что у нас после «Урала» пауза в девять дней, а до этого три матча за шесть дней?



Мы думаем о здоровье наших игроков, а не о футболе. Им трудно бороться за место на поле. Они в первую очередь люди, а не роботы», — заявил Абаскаль.