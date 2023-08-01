Тренер «Спартака» ужаснулся календарю РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» подверг жесткой критике календарь матчей, из-за которого команде в ближайшее время предстоит провести три игры за шесть дней. Его слова приводит «Газета.Ru».
«Такой календарь — это невозможно. У нас матчи 5, 8 и 11 августа. Два матча из них мы сыграем на выезде. Когда нам проводить тренировки, если мы все время в дороге? Это невозможно.
Как такое возможно, что у нас после «Урала» пауза в девять дней, а до этого три матча за шесть дней?
Мы думаем о здоровье наших игроков, а не о футболе. Им трудно бороться за место на поле. Они в первую очередь люди, а не роботы», — заявил Абаскаль.
Матч «Спартак» — «Балтика» завершился со счетом 2:1.
Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил на двойку старт команды в РПЛ.