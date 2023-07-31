РФС: главный судья матча «Ахмат» - ЦСКА нарушил протокол VAR

Департамент судейства РФС признал ошибочными действия главного арбитра Владислава Безбородова в ходе матча «Ахмат» - ЦСКА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного союза.

Матч между командами завершился победой ЦСКА. Все голы были забиты с пенальти, счет составил 3:2.

В ходе игры Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол защитника Милана Гайича, удар отбил Игорь Акинфеев. Далее арбитр воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR). После этого он показал Гайичу красную карточку.

В РФС уточнили, что согласно протоколу VAR, после пробития 11-метрового удара, то есть возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. Таким образом, пояснили в пресс-службе, решение судьи противоречит протоколу.

Напомним, что ЦСКА по результатам двух туров набрал 3 очка и занял 8-е место в турнирной таблице. «Ахмат» в настоящее время располагается на 14-й строчке.

Ранее экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Владислав Безбородов судит по своей, оригинальной и только ему понятной методике.