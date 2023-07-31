Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в «Аль‑Иттихад»

Бразильский полузащитник Фабиньо перешел из английского «Ливерпуля» в «Аль Иттихад», сообщает пресс служба клуба из Саудовской Аравии.
Соглашение с 29 летним хавбеком рассчитано до 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.
Ранее «Аль Иттихад» подписал контракты с бывшим форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема и экс полузащитником лондонского «Челси» Н’Голо Канте.
Фабиньо выступал за мерсисайдцев с 2018 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.