Роналду установил очередной мировой рекорд

Футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поставил новый мировой рекорд по забитым мячам головой в официальных играх. Рост спортсмена составляет 187 сантиметров.

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Португальский форвард забил гол в матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским «Монастиром», в котором его команда выиграла со счетом 4:1.

Роналду забил 145 мяч головой в официальном матче, что позволило ему побить рекорд бывшего нападающего сборной Германии Герда Мюллера. У него на счету их 144, а на третьем месте расположился испанский футболист Карлос Сантильяна с 125 забитыми головой мячами.

Роналду выступает за «Аль Наср» с декабря 2022 года, являясь капитаном команды. После трансфера португалец стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

В начале июня стало известно, что Роналду планирует купить футбольный клуб после завершения карьеры. Спортсмен заявил, что это произойдет через два-три года, когда он перестанет играть.