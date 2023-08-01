В АПЛ станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков

В АПЛ будут реже останавливать игру после столкновений футболистов.

По данным Sky Sports, в лиге будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, порог, после которого будут фиксировать нарушение, станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему будут наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», будет удален с поля.

Кроме того, игрокам будут чаще давать предупреждения в случае споров с судьями. Если сразу несколько игроков окружат арбитра, одному из них будет автоматически показана желтая карточка. При этом наказать могут и нескольких футболистов. Практически любой игрок, издалека подбежавший к рефери для споров, немедленно получит предупреждение.