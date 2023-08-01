В АПЛ станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. За споры и окружение судьи несколькими футболистами будут чаще давать желтые
В АПЛ будут реже останавливать игру после столкновений футболистов.
По данным Sky Sports, в лиге будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, порог, после которого будут фиксировать нарушение, станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему будут наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», будет удален с поля.
Кроме того, игрокам будут чаще давать предупреждения в случае споров с судьями. Если сразу несколько игроков окружат арбитра, одному из них будет автоматически показана желтая карточка. При этом наказать могут и нескольких футболистов. Практически любой игрок, издалека подбежавший к рефери для споров, немедленно получит предупреждение.
Также предупреждение будут автоматически получать члены тренерского штаба, если в технической зоне будет более одного тренера каждой из команд. Проявления агрессии со стороны тренеров по отношению к судьям и соперникам будет регулярно наказываться красной карточкой, при этом после удаления нельзя будет наблюдать за игрой с трибуны. В целом арбитры будут жестче наказывать тренеров за выход за пределы технической зоны.