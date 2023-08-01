Червиченко заявил, что "Спартак" опустится в таблице после игр с лидерами

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что красно-белые играли неубедительно с калининградской "Балтикой" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Спорт-Экспресс". "Спартак" обыграл двух аутсайдеров. "Оренбургу" два раза по ходу матча проигрывал.

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Сегодня, будь исполнители в "Балтике" помастеровитей, один из трех выходов точно бы забили. "Спартак" играл неубедительно. Были моменты, когда "Балтика" имела позиционное преимущество. Да и моментов у клуба из Калининграда было хоть отбавляй.