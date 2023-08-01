Аргентинские фанаты угрожали прострелить ноги футболисту «Велес Сарсфилда»

Футболисты аргентинского «Велес Сарсфилда» подверглись нападению со стороны агрессивных фанатов. Об этом сообщает «Би-би-си».
По информации источника, причиной нападения хулиганов стало неудовлетворительное выступление в последнем матче национального чемпионата, где «Велес Сарсфилд» уступил «Уракану» со счетом 0:1.
«Меня схватили за куртку и дважды пробили по лицу. Я очень испугался, мои одноклубники опасались возвращаться домой, боясь преследования.
Одному из моих партнеров по команде они пообещали прострелить ноги», — заявил футболист «Велес Сарсфилда» Джанлука Престианни.
По данным TyC Sports, игроком, которому пообещали прострелить ноги, оказался полузащитник Леонардо Хара, позднее подтвердивший это в интервью местному телевидению.
В итоговой таблице чемпионата клуб из Буэнос-Айреса занял 25-е место из 28.