Аргентинские фанаты угрожали прострелить ноги футболисту «Велес Сарсфилда»

«Меня схватили за куртку и дважды пробили по лицу. Я очень испугался, мои одноклубники опасались возвращаться домой, боясь преследования.



Одному из моих партнеров по команде они пообещали прострелить ноги», — заявил футболист «Велес Сарсфилда» Джанлука Престианни.