В «Спартаке» прокомментировали возможность сыграть в Зимнем кубке РПЛ

«Мы обсуждаем участие в Зимнем кубке РПЛ. Существует вероятность, что «Спартак» сыграет на турнире. У нас есть определённые пожелания, которые важны для нашей подготовки ко второй части сезона. Вместе с коллегами из Российской Премьер-Лиги обсуждаем то, как всё это организовать», — цитирует Малышева «Чемпионат».