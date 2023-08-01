В «Спартаке» прокомментировали возможность сыграть в Зимнем кубке РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном участии команды в Зимнем кубке РПЛ.
«Мы обсуждаем участие в Зимнем кубке РПЛ. Существует вероятность, что «Спартак» сыграет на турнире. У нас есть определённые пожелания, которые важны для нашей подготовки ко второй части сезона. Вместе с коллегами из Российской Премьер-Лиги обсуждаем то, как всё это организовать», — цитирует Малышева «Чемпионат».
Прошлой зимой футболисты московского «Спартака» стали обладателями Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги. Красно-белые по итогам турнира набрали 8 очков в трёх матчах.
На старте нынешнего сезона чемпионата России команда Гильермо Абаскаля одержала две победы, одолев «Оренбург» и «Балтику».