«ПСЖ» активировал опцию выкупа Дембеле

Французский клуб «ПСЖ» активировал отступные в размере € 50 миллионов за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. Сделка была совершена в понедельник, 31 июля, и клуб уже уведомил Ла Лигу об этом. Парижане имеют пять дней на завершение трансфера, который ожидается до конца недели. Клубы проведут переговоры о трансфере за пределами отступных, чтобы достичь соглашения, которое может превысить € 50 млн. Это позволит «ПСЖ» использовать различные способы оплаты и выплатить сумму в удобные сроки. Ранее было объявлено о согласовании личного контракта Дембеле и «ПСЖ».