Защитник «Вероны» отказался от перехода в «Спартак»

Защитник итальянской «Вероны» Исак Хиек ответил отказом на предложение о переходе в московский «Спартак». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, шведский футболист получил предложение от «Спартака» на прошлой неделе, однако ответил отказом из-за надежды продолжать свои выступления в Серии A.

Также к Хиеку проявляют интерес «Аталанта» и «Торино».

24-летний Хиен перешёл в «Верону» в августе 2022 года. За него итальянский клуб заплатил € 3,2 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 6 млн.