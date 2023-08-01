$91.59+0.61100.94+0.98

Салихова усомнилась в высоком уровне РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака», подвергла сомнению мнение о высоком уровне чемпионата России, отметив, что бывший вингер вылетевшего из испанской Ла Лиги «Кадиса» Тео Бонгонда, выступающий сейчас за красно-белых, заметно выделяется на фоне остальных игроков РПЛ.

Салихова усомнилась в высоком уровне РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»
© ФК "Спартак"

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.

Саудовская Аравия скупает всех звёзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчах и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ — вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы ещё через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Бонгонда сыграл за «Спартак» два матча в РПЛ, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости