Салихова усомнилась в высоком уровне РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.



Саудовская Аравия скупает всех звёзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчах и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ — вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы ещё через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — приводит слова Салиховой Metaratings.