В РФС высказались о возможности проведения матча с Китаем

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности проведения товарищеского матча мужской национальной сборной с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, российская сторона заинтересована в такой встрече.

«Здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло», — заявил Митрофанов.

Он добавил, что хотел бы устроить матч в этом году, однако точные сроки сейчас назвать невозможно.

«Всегда говорил, что прогнозы — дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных — тем более», — подчеркнул Митрофанов.