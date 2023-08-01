«Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро. Защитнику дают контракт на 2 млн в год (Gazzetta.gr)
«Спартак» близок к приобретению Олега Рябчука.
Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб готов заплатить «Олимпиакосу» 6 миллионов евро за трансфер левого защитника. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 7 миллионов.
Самому игроку предложили контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Его зарплата в случае перехода в состав красно-белых составит 2 миллиона евро в год.
Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В составе греческой команды он провел 120 матчей, отличившись 3 голами и 10 результативными передачами.
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«Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро. Защитнику дают контракт на 2 млн в год (Gazzetta.gr)
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