Салихова раскритиковала идею с Fan ID в Кубке России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в интервью Metaratings раскритиковала идею с внедрением Fan ID на матчи Кубка России.
По ее словам, подобная инициатива будет способствовать снижению посещаемости на матчах турнира.
«Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к турнирам и к своей стране.
Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из первой, а из второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — заявила Салихова.
Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также финальный матч Кубка России.