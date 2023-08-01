Салихова раскритиковала идею с Fan ID в Кубке России

«Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к турнирам и к своей стране.



Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из первой, а из второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — заявила Салихова.