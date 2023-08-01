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Жена экс-владельца "Спартака" Салихова не оценила идею с Fan ID в Кубке России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в интервью Metaratings раскритиковала идею с внедрением Fan ID на матчи Кубка России.

Салихова раскритиковала идею с Fan ID в Кубке России
© Газета.Ru

По ее словам, подобная инициатива будет способствовать снижению посещаемости на матчах турнира.

«Саудовская Аравия скупает всех звезд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к турнирам и к своей стране.

Что делает РПЛ? Вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы еще через пару лет футболисты уже не из первой, а из второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — заявила Салихова.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также финальный матч Кубка России.

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