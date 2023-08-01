Акинфеев высказался о Фернандесе и Медине

«У меня вообще никакой боли по этому поводу нет, потому что я прекрасно всё понимаю. Я очень давно в футболе и я могу понять другого футболиста в каких-то моментах. Здесь я всем говорю: «Это не моя история». Я не могу говорить за другого человека. У нас любят за других рассказывать, особенно комментарии писать, всё знают, а я никогда никого не осуждаю, ничего ни про кого не говорю. Потому что мне это неинтересно, это раз, у меня есть своя жизнь, это два, и, в-третьих, Марио Фернандес – это Марио Фернандес. У него своя голова на плечах, и он должен, наверное, выбирать ту историю, которая ему нравится. Ушёл он туда, и мне вообще…



Медина ушёл в «Спартак». Пускай уходят куда хотят, господи. Я знаю, что очень многие болельщики комментируют, ставят даже мне в упрёк, что я не выступаю в прессе. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, всё было сказано руководством нашей команды. Марио наговорил всё, что можно и нельзя. Зачем я ещё туда полезу и окажусь сами знаете где? Поэтому история любого другого человека мне неинтересна», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Шоу Известь».