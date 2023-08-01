Защитник «Спартака» назвал медиафутбол бредом

Защитник "Спартака" Хлусевич назвал медиафутбол бредом и издевательством над футболом
Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич заявил в интервью YouTube-каналу Sport-ok, что негативно относится к медиафутболу.
По его словам, это явление отрицательно сказывается на традиционном футболе.
«Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.
Я максимально негативно к этому отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас.
Мне больше нравится регби, чем медиафутбол», — заявил Хлусевич.
1 августа медийный футбольный клуб «Амкал» стартует в 1/256 финала Кубка России матчем против «Красного Знамени». Игра пройдет на поле стадиона академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.