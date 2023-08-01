Защитник «Спартака» назвал медиафутбол бредом

«Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.



Я максимально негативно к этому отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас.



Мне больше нравится регби, чем медиафутбол», — заявил Хлусевич.