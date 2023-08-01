Игрок «Балтики» Галоян высказался о поражении от «Спартака»

«Нам не хватило реализации для более удовлетворительного результата в матче со «Спартаком». Они свои моменты реализовали, а мы — нет. Сначала территориальное преимущество было у «Спартака», потом — у «Балтики», поэтому в целом игра была ровная. У них было чуть больше моментов — и они эти моменты реализовали», — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.