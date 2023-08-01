Норвежские футболистки на ЧМ носят кольца для отслеживания менструации

На чемпионате мира по футболу среди женщин были замечены умные кольца на пальцах игроков сборной Норвегии. Их носят Марен Мьельде, Эмили Хаави и Ингрид Сырстад Энген вне игр на поле.

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Аксессуар не так прост. Он носит ценную информацию о состоянии здоровья девушек, а также предупреждает о приближении менструации. Наиболее важными причинами, по которым спортсменки используют их, являются контроль за сном, восстановление, а также оптимизация своей физической формы.

Марен Мьельде отметила:

Кольцо помогает мне отслеживать температуру тела и начало месячных. Это очень важно для женщин в футболе.