«Реал Сосьедад» возобновил интерес к Тикнизяну

В июне сообщалось, что Тикнизян находился в шорт листе «Реал Сосьедада», тогда же игрока просматривали скауты «Болоньи» и «Эмполи».

Тикнизян в сезоне 2023/24 забил четыре мяча в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России. С учетом прошлого сезона 24 летний игрок стал первым защитником в чемпионате страны в XXI веке, забившим в четырех встречах подряд.