«Реал Сосьедад» возобновил интерес к Тикнизяну

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вновь вошел в сферу интересов испанского клуба «Реал Сосьедад», сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что в клубе предметно следят за футболистом сборной Армении.
В июне сообщалось, что Тикнизян находился в шорт листе «Реал Сосьедада», тогда же игрока просматривали скауты «Болоньи» и «Эмполи».
Отмечается, что «Локомотив» отверг предложение немецкого «Вердера» в размере 2,5 млн евро.
Тикнизян в сезоне 2023/24 забил четыре мяча в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России. С учетом прошлого сезона 24 летний игрок стал первым защитником в чемпионате страны в XXI веке, забившим в четырех встречах подряд.