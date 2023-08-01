Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферы клуба

Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Швыряться деньгами себе позволить не можем, работаем разумно. Бонгонда неплох, значит, результаты есть»
Генеральный директор «Спартака» прокомментировал ход летней трансферной кампании клуба.
– Если без конкретных фамилий, насколько сложно вам в данный момент проводить переговоры? Какой процент успешности можете дать на эту трансферную кампанию?
– К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы. Есть и политический фактор, который вмешивается – то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков. Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке.
И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в телеграм-каналах. Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке.
Поэтому, конечно, непросто. Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.
– Довольны тем, как идет трансферная кампания «Спартака» сейчас?
– Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска.
Но, слушайте, идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим, – сказал Олег Малышев.
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Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Швыряться деньгами себе позволить не можем, работаем разумно. Бонгонда неплох, значит, результаты есть»
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