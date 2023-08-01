Гендиректор «Спартака»: мы не отказались от идеи приобретения защитника

«Этим летом «Спартак» подпишет нового защитника? Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».