Билялетдинов высказался о новичке "Спартака"

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащённый. Если всё будет хорошо, то Тео принесёт пользу. Не боюсь, что Промес может погаснуть на его фоне. Квинси для нашего чемпионата — топ-футболист. Не думаю, что у него есть повод ревновать. Если они дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо в «Зените», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.