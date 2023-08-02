«Спартак» решил не покупать защитника «Флуминенсе»

Московский «Спартак» отказался от кандидатуры 26-летнего защитника бразильского «Флуминенсе» Нино. Об этом сообщает Metaratings.
По данным источника, столичный клуб рассматривал кандидатуру игрока, но в итоге решил отказаться от его приобретения. Утверждается, что в московском клубе сомневаются в скоростных качествах футболиста и в том, что он сумеет успешно выступать при высокой линии обороны.
«Спартак» ещё не контактировал с «Флуминенсе», но игрок был в списке потенциальных приобретений.
За «Флуминенсе» Нино выступает с 2020 года. Он провёл 216 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.