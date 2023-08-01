Акинфеев раскритиковал шоу Слуцкого и Дзюбы

Голкипер Акинфеев заявил, что не будет смотреть шоу Дзюбы и Слуцкого
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шоу «Известь» заявил, что ходил на шоу бывшего тренера армейского клуба Леонида Слуцкого и нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, однако выразил мнение, что выпуск с ним не выйдет, поскольку он не сказал ни одного нецензурного слова.
Слуцкий и Дзюба вместе ведут шоу на YouTube и в своих записях часто позволяют себе нецензурную лексику, за что подвергаются критике.
«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я и с Леонидом Викторовичем разговаривал: он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вся эта история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там все одно и то же», — заявил голкипер.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.