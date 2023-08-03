Ловчев: в этом сезоне я пока не вижу чемпионской команды вообще

«По «Спартаку» пошли разговоры, которые были и в прошлом году после удачного старта. Три игры подряд выиграли — и началось. Как выиграл, — никого не интересует? «Спартак» играл в РПЛ с «Оренбургом», который никогда не закрывается сейчас, и потом с «Балтикой», которая тоже не ставила автобус. И в обоих матчах были проблемы в обороне, которую так и не усилили.



В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще. Хотя ситуация у «Спартака» благоприятная — и костяк основы есть, и есть те, кто дает конкуренцию, дает качество при выходе на замену. Отдельная тема — то, как команда начинает атаку. У меня вопросы не только к Умярову, который многовато порол при передаче, но и к вратарю, который неаккуратно играет — он так привезет себе обязательно. Не надо Умярову мячи подсовывать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.