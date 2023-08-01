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Глава пресс-службы "Спартака" объяснил проблемы с календарем матчей позицией МВД

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с ТАСС заявил, что клуб пытался изменить календарь августовских матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.

В «Спартаке» объяснили проблемы с календарем позицией МВД
© РИА Новости

«Мы контактировали с коллегами из Российского футбольного союза (РФС) по поводу календаря. Нам он кажется довольно плотным, мы переадресовали вопросы напрямую коллегам.

Нам ответили, что ничего невозможно изменить по ряду причин, в том числе потому что у МВД было определенное предписание.

Остается жить с тем расписанием, которое у нас есть. Ничего не поделаешь», — заявил Зеленов.

Матч второго тура «Спартак» — «Балтика» , прошедший 31 июля, завершился со счетом 2:1.

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