В «Спартаке» объяснили проблемы с календарем позицией МВД

Глава пресс-службы "Спартака" объяснил проблемы с календарем матчей позицией МВД
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с ТАСС заявил, что клуб пытался изменить календарь августовских матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.
«Мы контактировали с коллегами из Российского футбольного союза (РФС) по поводу календаря. Нам он кажется довольно плотным, мы переадресовали вопросы напрямую коллегам.
Нам ответили, что ничего невозможно изменить по ряду причин, в том числе потому что у МВД было определенное предписание.
Остается жить с тем расписанием, которое у нас есть. Ничего не поделаешь», — заявил Зеленов.
Матч второго тура «Спартак» — «Балтика» , прошедший 31 июля, завершился со счетом 2:1.
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