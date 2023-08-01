В «Спартаке» объяснили проблемы с календарем позицией МВД

«Мы контактировали с коллегами из Российского футбольного союза (РФС) по поводу календаря. Нам он кажется довольно плотным, мы переадресовали вопросы напрямую коллегам.



Нам ответили, что ничего невозможно изменить по ряду причин, в том числе потому что у МВД было определенное предписание.



Остается жить с тем расписанием, которое у нас есть. Ничего не поделаешь», — заявил Зеленов.