«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче в Японии

В Токио (Япония) на «Японском Национальном стадионе» состоялся товарищеский матч. Там встретились итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1.
«ПСЖ» открыл счёт на 63-й минуте благодаря голу Витиньи, однако «Интер» сумел переломить ход игры и выиграть благодаря голам Себастьяно Эспозито на 81-й минуте и Стефано Сенси на 83-й.
Стоит отметить, что в заявке «ПСЖ» в очередной раз не было Килиана Мбаппе, который отстранён от сборов с командой из-за неопределенного будущего и рассматривает предложения других клубов, что не устраивает руководство «ПСЖ».
Футбол. Товарищеский матч
«ПСЖ» — «Интер» — 1:2
Голы: Витинья, 63 — Эспозито, 81, Сенси, 83.