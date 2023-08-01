Агент бразильца Нино оценил перспективу перехода игрока в "Спартак"

«Рассматриваем переезд в Россию, но это маловероятно» — агент Нино об интересе «Спартака»
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Флуминенсе» Нино, заявил, что переезд игрока в Россию возможен, но маловероятен.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Спартак» рассматривал кандидатуру футболиста, но усомнился в его возможности играть в команде с высокой линией обороны.
— Я считаю, что Нино отличный игрок. За «Флуминенсе» он играет высоко и любой, кто скажет, что он не играет высоко, тот просто не знаком с его игрой. Рассматриваем ли переезд в Россию? Да, но это маловероятно, — сказал Гарсия Metaratings.ru.
Нино выступает за «Флуминенсе» с января 2020 года после перехода их «Крисиума», воспитанником которого является. 26 летний игрок провел за свой нынешний клуб 216 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.