Агент бразильца Нино оценил перспективу перехода игрока в "Спартак"

— Я считаю, что Нино отличный игрок. За «Флуминенсе» он играет высоко и любой, кто скажет, что он не играет высоко, тот просто не знаком с его игрой. Рассматриваем ли переезд в Россию? Да, но это маловероятно, — сказал Гарсия Metaratings.ru.