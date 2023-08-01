«Саутгемптон» отклонил новое предложение «Ливерпуля» по Лавии

«Ливерпуль» сделал новое предложение по полузащитнику «Саутгемптона Ромео Лавии в размере € 48 млн, однако эта сумма вновь не устроила „святых“. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём „Твиттере“.

По информации источника, хороший момент для мерсисайдцев заключается в том, что «Саутгемптон готов допустить продажу 19-летнего футболиста за сумму меньшую, чем € 58 млн. Напомним, ранее „святые“ не хотели рассматривать какие-либо предложения, меньше данной суммы, сейчас же положение дел немного изменилось. Переговоры между сторонами будут продолжаться. Также и сам Лавиа хочет этого перехода, что должно помочь в проведении трансфера.