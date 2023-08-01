Акинфеев высказался о медиафутболе

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шоу «Известь» заявил, что не пойдет играть в медиафутбол после завершения профессиональной карьеры.

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«Какой медиафутбол?! Мне этот футбол — вот так! (Голкипер жестом показал «по горло». — «Газета.Ru») Я уже 50 лет в футболе. Бывают истории, когда из бывших юношеских команд говорят, мол, давайте встретимся. Я говорю: «Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел», — заявил Акинфеев.

При этом капитан армейского клуба отметил, что общался с основателем медийного клуба «Бей Беги» и защитником «Спартака» Георгием Джикией по этому вопросу, и рассказал, что тренировки проходят у команд всего три раза в неделю, и по графику играть в медийных командах легче, чем в профессиональных.