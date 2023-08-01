Андрей Аршавин: трудно оценить форму Марио Фернандеса

«Мне трудно оценить его форму. Он вышел всего дважды на 30 минут. Будем смотреть на него дальше.



Будет ли он игроком стартового состава? Я не думаю, что он сыграет во всех матчах. Но зависит от него. Мне кажется, что Караваев тоже довольно надёжный защитник на правом фланге. Сейчас, как мне кажется, Караваев готов лучше, чем Фернандес. Марио очень долго не играл. У него уйдёт время на набор кондиций. Лишний вес? Визуально мне так не показалось, выглядит он нормально», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».