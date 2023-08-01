Стала известна зарплата Дембеле в «ПСЖ»

Футболист Усман Дембеле может стать игроком «ПСЖ» и зарабатывать более € 20 миллионов в год. Об этом сообщает Le Parisien.

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Парижский клуб уже согласовал контракт с вингером «Барселоны» на 5 лет, а зарплата будет дополнена бонусами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активировал опцию выкупа игрока за € 50 миллионов. Ожидается, что траснфер будет совершён в течение пяти дней.

Ранее в «Барселоне» выразили негодование действиями «ПСЖ». В клубе считают, что каталонский клуб не должен был перехватывать игрока.