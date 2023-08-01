Кечинов заявил, что считает Промеса легендой «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что считает Квинси Промеса легендой московского клуба, хотя нидерландцу не хватает трофеев.
Промес ранее опередил бывшего капитана команды Егора Титова и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «красно белых».
— Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоеванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей.
Пожелаю ему заработать побольше трофеев. Всё таки это как то нивелируется, когда есть личные достижения, а у команды практически нет. Но это серьезное достижение. Я считаю Промеса легендой «Спартака». Он забивает столько мячей и делает болельщиков счастливыми, — сказал Кечинов «Чемпионату».