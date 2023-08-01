Кечинов заявил, что считает Промеса легендой «Спартака»

— Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоеванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей.



Пожелаю ему заработать побольше трофеев. Всё таки это как то нивелируется, когда есть личные достижения, а у команды практически нет. Но это серьезное достижение. Я считаю Промеса легендой «Спартака». Он забивает столько мячей и делает болельщиков счастливыми, — сказал Кечинов «Чемпионату».