«Барселона» может подписать Жоау Феликса на замену Дембеле

По данным СМИ, вингер «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ» и получать более € 20 миллионов в год. Парижский клуб уже согласовал контракт с вингером «Барселоны» на 5 лет, а зарплата будет дополнена бонусами.

В связи с этим, главный тренер «Барселоны» Хави ищет замену для Дембеле. Как утверждает Sport.es, руководство клуба рассматривает кандидатуру полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Но Хави он не нравится. Специалист предпочитает игрока, который будет работать на команду и способен отрабатывать в обороне. Однако руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании Феликса и рассматривает возможность аренды вингера у «Атлетико». Португальский футболист также выразил желание играть за «Барселону», а «Атлетико» одобрил его аренду с правом выкупа.