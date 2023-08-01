Иностранный футболист «Балтики» назвал лучшую вещь в России
Футболист калининградской «Балтики» Анхело Энрикес поделился впечатлениями от жизни в России, заявив, что его восхитили российские стадионы, передает Sport24.
«Лучшая вещь в России? Ваши стадионы. Они просто превосходные, приезжаешь в каждый город России и видишь там уникальную арену», — сказал Энрикес.
В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» уступила московского «Спартаку». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». В составе победителей голами отметились Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84-я). У гостей единственный мяч забил Анхело Энрикес (90-я).
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