$91.78+0.18100.70-0.24

Семак сообщил, что не приедет на заседание КДК по делу о красной карточке в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил «Матч ТВ», что не будет присутствовать на заседании Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу о его красной карточке после матча МИР РПЛ с «Ростовом».

Семак сообщил, что не приедет на заседание КДК по делу о красной карточке
© Матч ТВ

В понедельник КДК РФС сообщил, что разберет инцидент с удалением Семака после финального свистка матча 2 го тура МИР РПЛ против «Ростова». Субботний матч в Ростове на Дону завершился со счетом 1:1. Сразу после финального свистка главный тренер «Зенита» получил красную карточку.

— Я получил приглашение посетить заседание КДК, но не имею возможности на него приехать из за работы. Однако обязательно буду участвовать онлайн, выступлю и выскажу свою позицию по этому поводу, — сказал Семак «Матч ТВ».