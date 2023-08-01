Семак сообщил, что не приедет на заседание КДК по делу о красной карточке в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил «Матч ТВ», что не будет присутствовать на заседании Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу о его красной карточке после матча МИР РПЛ с «Ростовом».
В понедельник КДК РФС сообщил, что разберет инцидент с удалением Семака после финального свистка матча 2 го тура МИР РПЛ против «Ростова». Субботний матч в Ростове на Дону завершился со счетом 1:1. Сразу после финального свистка главный тренер «Зенита» получил красную карточку.
— Я получил приглашение посетить заседание КДК, но не имею возможности на него приехать из за работы. Однако обязательно буду участвовать онлайн, выступлю и выскажу свою позицию по этому поводу, — сказал Семак «Матч ТВ».
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Семак сообщил, что не приедет на заседание КДК по делу о красной карточке в матче с «Ростовом»
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