СМИ: Мбаппе отказался от нового предложения ПСЖ по контракту

Руководство «ПСЖ» предприняло попытку удержать Килиана Мбаппе в команде, сообщил в соцсетях журналист Бен Джейкоб.

24 летний нападающий хочет уйти из парижского клуба до закрытия летнего трансферного окна. По слухам, он продолжит карьеру в мадридском «Реале», готовом заплатить за трансфер рекордную для мирового футбола сумму 250 млн евро.

В ответ «ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт с пунктом об обязательной продаже в летнее трансферное окно 2024 года. Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 2022 отказался от предложения.