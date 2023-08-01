Тухель назвал своей ответственностью уход Мане из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что решение о продаже форварда Садио Мане в летнее трансферное окно является его ответственностью. Ранее Мане подтвердил, что покинет «Баварию». Сообщалось, что сенегалец продолжит карьеру в саудовском «Аль Насре». По данным СМИ, с 31 летним форвардом будет заключен контракт до 2027 года, футболист будет зарабатывать 40 миллионов евро в год. — Мы провели разговор с Мане, поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация. Понимаю, что он обижен. Я тоже не чувствую себя счастливым. Мы не использовали его потенциал. Его продажа — моя ответственность, — приводит слова Мане Goal. В прошлом сезоне Мане провел за «Баварию» 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил семь мячей и сделал пять голевых передач. Источник:Goal.com