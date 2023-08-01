«Барселона» разрешила Дембеле вести переговоры с ПСЖ

Руководство «Барселоны» разрешило форварду Усману Дембеле вести переговоры с «ПСЖ», сообщает журналист Санти Ауна в своих социальных сетях.

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По информации источника, если бы каталонцы не дали футболисту разрешение на ведение переговоров с парижанами до 2 августа, то Дембеле имел бы право разорвать контракт с «Барселоной».

Ранее СМИ сообщали, что французский клуб заявил о намерении выплатить отступные за форварда в размере 50 миллионов евро. В течение пяти дней «ПСЖ» должен договориться об условиях личного контракта с 26 летним Дембеле и перечислить необходимую сумму каталонскому клубу. Окончательные условия трансфера предстоит подтвердить, однако клуб, нарушивший условия пункта о выкупе, должен будет выплатить компенсацию в полном объеме.

Ранее СМИ сообщали, что Дембеле отказался продлевать контракт с «сине гранатовыми» до 2027 года. В сезоне 2022/23 футболист провел 35 матчей, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач.