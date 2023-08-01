«Аякс» готовит улучшенное предложение «Краснодару» по Сперцяну

Нидерландский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по переходу 23-летнего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, нидерландский клуб активно подготавливает новое предложение по армянскому футболисту и намерен улучшить свой первоначальный вариант, который «Краснодар» уже отклонил.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» сделал первое предложение по Сперцяну в размере € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Недавно в прессе сообщалось об интересе к армянскому футболисту со стороны ряда европейских клубов. 23-летний футболист связан контрактом с «Краснодаром» до июня 2026 года.