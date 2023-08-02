Мохамед Салису стал игроком «Монако»

Ганский защитник Мохамед Салису перешёл в «Монако». Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

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Отмечается, что 24-летний футболист сборной Ганы подписал контракт с «Монако» на пять сезонов — срок соглашения рассчитан до июня 2028 года. Предыдущим клубом Салису был английский «Саутгемптон». За «святых» он провёл в общей сложности 80 игр, в том числе 68 в английской Премьер-лиге.