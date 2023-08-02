Семак заявил, что клуб не хотел отпускать Малкома в "Аль-Хиляль"

"Хотели бы, чтобы он остался? Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи. От всего сердце благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду", - заявил Семак.

Малком перешел из "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль". Официально о трансфере было объявлено 26 июля. Сумма сделки о переходе составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Малком перешел в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Футболист помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.