Месси превзошел достижение Роналду по количеству рекордов

В Книге рекордов Гиннеса обновились футбольные показатели. Рекордсменом по количеству достижений стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, опередивший португальца Криштиану Роналду.

В обновлённом списке у Месси 41 рекорд, тогда как у Криштиану на один меньше.

В конце прошлого года Аргентина Месси стала чемпионом мира, а сам форвард установил сразу пять рекордов. Лионель является рекордсменом по количеству сыгранных матчей на мундиалях (26).

Месси также является самым молодым игроком, забившим 50 голов в Лиге чемпионов. Эта отметка ему покорилась в 24 года.

Лионель также является рекордсменом по количеству попаданий на обложки известных футбольных симуляторов.