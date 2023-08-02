Экс-футболист «Реала» нанес сопернику тяжелую травму

Футболист бразильского «Флуминенсе» Марсело нанес тяжелую травму игроку аргентинского «Аргентинос Хуниорс» Лучиано Санчесу в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.

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Во втором тайме экс-защитник «Реала» случайно сломал сопернику ногу в момент дриблинга. Марсело пытался обвести Санчеса, но наступил на него. В этот момент аргентинец выбрасывал ногу вперед, лишив ее устойчивости. Это привело к моментальному перелому.

За это нарушение Марсело удалили с поля. 35-летний футболист уходил в слезах, подчеркивая, что не желал причинить сопернику вред. Позже он извинился перед Санчесом в Twitter.

«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марсело.

Марсело подписал контракт с «Флуминенсе» до декабря 2024 года с опцией продления еще на один год.

Он выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год и выиграл 25 трофеев, установив клубный рекорд. Бразилец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился победителем трех Суперкубков Европы, четырех клубных чемпионатов мира.