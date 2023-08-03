Месси во втором матче подряд забил два мяча за "Интер Майами"

"Интер Майами" дома со счетом 3:1 обыграл "Орландо Сити" в матче 1/16 финала турнира Leagues Cup, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лионель Месси (7-я, 72-я минуты) и Хосеф Мартинес (51, с пенальти). В составе проигравших отличился Сесар Араухо (17). В составе "Интер Майами" дебютировал чемпион Европы 2012 года испанский защитник Жорди Альба, который выступал вместе с Месси в "Барселоне" с 2012 по 2021 год. Альба появился на поле на 64-й минуте, заменив Ноа Аллена.

Месси провел третий матч за "Интер Майами". 22 июля аргентинский нападающий забил победный гол в матче группового этапа Leagues Cup против мексиканского клуба "Крус Асуль" (2:1). Форвард реализовал штрафной удар. 26 июля аргентинец забил два мяча и сделал голевую передачу в матче против "Атланты" на той же стадии турнира. Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня, соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2025 года.

"Интер Майами" одержал три победы подряд впервые с мая 2022 года. 22 июля команда прервала серию из шести встреч без побед.