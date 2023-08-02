В Польше накажут фанатов, вывесивших антиукраинские баннеры

«Шленск» (Вроцлав) планирует запретить посещать матчи фанатам команды, продемонстрировавшим антиукраинские баннеры, связанные с Волынской резней, во время матча чемпионата Польши по футболу. Об этом сообщает sport.pl.

29 июля «Шленск» проиграл «Заглембе» (Любин) со счетом 1:2. Во время игры болельщики команды вывесили баннеры с надписями «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43» и «Украинцы убивали детей на Волыни».

В «Шленске» заявили, что баннеры, которые вывесили фанаты команды, «не являются позицией клуба», а также сообщили о намерении проверить записи камер видеонаблюдения, чтобы впоследствии запретить этим болельщикам посещение стадиона.

Это не первый подобный случай с участием болельщиков команды из Вроцлава. В марте «Шленcк» оштрафовали на 15 тыcяч злотых (около 258 тыcяч рублей) за cвязанный c cитуацией на Украине баннер c надпиcью «Это не наша война». В «Шленcке» заявили, что мнение группы фанатов по политичеcкой cитуации «не являетcя позицией клуба».